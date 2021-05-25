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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 36354 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Михайличенко избрано вице-президентом УАФ

Киев • УНН

 • 12938 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Ингулец объявил о переходе нападающего Артема Ситало. Контракт подписан на три года. Об этом пишет УНН.

Михайличенко избрано вице-президентом УАФ

Детали

Футбольный клуб “Ингулец” рад приветствовать в своей дружной семье 31-летнего нападающего Артема Ситало. Опытный футболист подписал контракт с клубом на 3 года.

2016 подписал контракт с Кропивницкого “Звездой”, которая в прошлом сезоне завоевала право выступать в Премьер-лиге. В Высшем дивизионе дебютировал 22 июля 2016, выйдя в стартовом составе в выездном матче против донецкого “Шахтера”. В первом же матче отметился голом, забитым в ворота Андрея Пятова. В течение сезона, несмотря на низкую результативность, был основным игроком команды. Однако, в летнее межсезонье покинул Кропивницкий клуб. Практически сразу после ухода подписал контракт с “Александрией”, за которую сыграл 112 матчей в УПЛ и забил 16 мячей.

Украинские Национальные Новости

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