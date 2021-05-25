Михайличенко избрано вице-президентом УАФ

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Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Ингулец объявил о переходе нападающего Артема Ситало. Контракт подписан на три года. Об этом пишет УНН.
Детали
Футбольный клуб “Ингулец” рад приветствовать в своей дружной семье 31-летнего нападающего Артема Ситало. Опытный футболист подписал контракт с клубом на 3 года.
2016 подписал контракт с Кропивницкого “Звездой”, которая в прошлом сезоне завоевала право выступать в Премьер-лиге. В Высшем дивизионе дебютировал 22 июля 2016, выйдя в стартовом составе в выездном матче против донецкого “Шахтера”. В первом же матче отметился голом, забитым в ворота Андрея Пятова. В течение сезона, несмотря на низкую результативность, был основным игроком команды. Однако, в летнее межсезонье покинул Кропивницкий клуб. Практически сразу после ухода подписал контракт с “Александрией”, за которую сыграл 112 матчей в УПЛ и забил 16 мячей.