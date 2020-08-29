Міхалок вимагає проведення нових виборів у Білорусі: відеозвернення

"Ми не визнавали офіційних підсумків виборів в 2010 році, ми не визнавали офіційних підсумків в 2015 році, про це ми говорили в своїх інтерв'ю, про це ми співали в своїх піснях. Звичайно ж, ми не визнаємо офіційні результати виборів в нашій рідній Білорусі в 2020 році і вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих, демократичних виборах. Нехай, це буде багато кандидатів, нехай це будуть люди з усіх сфер", - заявив Міхалок.

Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв'язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановськоі - 10,1%. Так, вчора білоруський ОМОН почав затримувати учасників акції протесту, які вийшли на площу Незалежності.

Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановском заявила , що "виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою".