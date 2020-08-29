Михалок требует проведения новых выборов в Беларуси: видеообращение

“Мы не признавали официальных итогов выборов в 2010 году, мы не признавали официальных итогов в 2015 году, об этом мы говорили в своих интервью, об этом мы пели в своих песнях. Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Белоруси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах. Пускай, это будет много кандидатов, пускай это будут люди со всех сфер”, — заявил Михалок.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановськои — 10,1%. Так, вчера белорусский ОМОН начал задерживать участников акции протеста, вышедших на площадь Независимости.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что “выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом”.