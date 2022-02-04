Мігранти протестують на півдні Мексики, погрожують сформувати "караван" і попрямувати до США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сотні мігрантів у південному мексиканському місті Тапачула протестують проти повільних темпів видачі державних віз та погрожують сформувати новий "караван", який попрямує до кордону зі США. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Мігранти, в основному з Гаїті та деяких країн Латинської Америки, застрягли в Тапачулі, штат Чьяпас, чекаючи на рішення прохань про надання притулку та візи.
Мігранти протестували біля офісу Національного інституту міграції Мексики (INM) у Тапачулі, неподалік кордону з Гватемалою, вимагаючи документів, які б узаконили їх перебування в Мексиці або дозволили б їм перетнути кордон без затримання.
Під тиском Вашингтона Мексика спробувала зупинити великі хвилі мігрантів, що подорожують.
Багато мігрантів, які залишають рідні місця, хочуть потрапити до Сполучених Штатів. Інші шукають притулку та захисту в Мексиці.
Мексика також розглядає можливість посилення законів для контрабандистів, заявив у четвер президент Гватемали Алехандро Джамматтеї після того, як Конгрес Гватемали на цьому тижні посилив тюремні терміни для торговців людьми до 30 років.