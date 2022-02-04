Мигранты протестуют на юге Мексики, угрожают сформировать "караван" и направиться к США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сотни мигрантов в южном мексиканском городе Тапачула протестуют против медленных темпов выдачи государственных виз и угрожают сформировать новый "караван", который направится к границе с США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Мигранты, в основном из Гаити и некоторых стран Латинской Америки, застряли в Тапачуле, штат Чьяпас, ожидая решения просьб о предоставлении убежища и визы.
Мигранты протестовали у офиса Национального института миграции Мексики (INM) в Тапачуле, недалеко от границы с Гватемалой, требуя документов, которые бы узаконили их пребывание в Мексике или позволили бы им пересечь границу без задержания.
Под давлением Вашингтона Мексика попыталась остановить большие волны мигрантов, что путешествуют.
Многие мигранты, покидая родные места, хотят попасть в Соединенные Штаты. Другие ищут убежища и защиты в Мексике.
Мексика также рассматривает возможность ужесточения законов для контрабандистов, заявил в четверг президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи после того, как Конгресс Гватемалы на этой неделе ужесточил тюремные сроки для торговцев людьми до 30 лет.