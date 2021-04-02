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Міг заподіяти масштабну аварію: на Дніпропетровщині виявили вагон з фальсифікованими деталями

Київ • УНН

 • 18131 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Оглядач вагонів Укрзалізниці на станції П’ятихатки виявив приватний вантажний вагон з фальсифікованими деталями, який міг заподіяти масштабну аварію. Про це інформує пресслужба УЗ, передає УНН.

Цитата:

"Оглядач вагонів Укрзалізниці на станції П’ятихатки виявив вантажний вагон приватної компанії з фальсифікованим маркуванням. Даний вагон було знято з експлуатації адже він загрожував безпеці руху та міг заподіяти масштабну аварію", - інформує пресслужба.

Деталі

Так, за документами зазначений вагон був побудований у 2019 році. Натомість він має всі ознаки більш тривалої експлуатації. При цьому рік виготовлення елементів візка вагону, шифр заводу-виробника пошкоджено шляхом наварювання інших цифр.
В УЗ заявили, що зазначений інцидент буде розслідувано.

Також про випадок повідомлено компанію-власника вагону, яка, за даними підприємства, уже мала подібний інцидент зі своїм вагонним парком.

"Так, в лютому 2021 року на перегоні Верхньодніпровськ – Воскобійня через злам бокової рами візка приватного вагона сталося сходження з рейок 8 вантажних вагонів. Бокова рама візка цього вагона також була фальсифікатом. Цей інцидент призвів до мільйонних збитків та вибив із графіка низку пасажирських поїздів", - зазначають в УЗ.

Повідомляється, що оглядача вагонів, який виявив дане порушення буде заохочено за пильність та сумлінне виконання службових обов’язків.

Що було раніше

Цього тижня у районі селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”.

За інформацією “Укрзалізниці”, у результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ повідомила про створення комісії, яка розслідує причини події.

За даними ДСНС, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції — Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда було 88 пасажирів. Рятувальники надали допомогу людям, які через відсутність перону не могли вийти із вагонів. 42 пасажири дісталися пунктів призначення самотужки, а 46 — чекали на додатковий поїзд.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії.

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