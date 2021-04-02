Мог причинить масштабную аварию: в Днепропетровской области обнаружили вагон с фальсифицированными деталями

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"Осмотрщик вагонов Укрзализныци на станции Пятихатки обнаружил грузовой вагон частной компании с фальсифицированной маркировкой. Данный вагон был снят с эксплуатации ведь он угрожал безопасности движения и мог причинить масштабную аварию", - информирует пресс служба.

Детали

Так, по документам указанный вагон был построен в 2019 году. Вместо этого он имеет все признаки более длительной эксплуатации. При этом год изготовления элементов тележки вагона, шифр завода-изготовителя повреждены путем наварки других цифр. В УЗ заявили, что отмеченный инцидент будет расследован.

Также о случае сообщено компании-владельца вагона, которая, по данным предприятия, уже имела подобный инцидент со своим вагонным парком.

"Так, в феврале 2021 года на перегоне Верхнеднепровск - Воскобойня из-за слома боковой рамы тележки частного вагона сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Боковая рама тележки вагона также была фальсификатом. Этот инцидент привел к миллионным убыткам и выбил из графика ряд пассажирских поездов" , - отмечают в УЗ.

Сообщается, что осмотрщик вагонов, который обнаружил данное нарушение, будет поощрен за бдительность и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

Что было раньше

На этой неделе в районе поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщением "Киев - Запорожье".



По информации "Укрзализныци", в результате инцидента никто не пострадал. УЗ сообщила о создании комиссии, которая расследует причины происшествия.



По данным ГСЧС, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах до конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона не могли выйти из вагонов. 42 пассажира добрались до пунктов назначения самостоятельно, а 46 - ждали дополнительный поезд.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии.



