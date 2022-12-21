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Microsoft хоче купити Netflix: сума угоди 190 млрд доларів

Microsoft хоче купити Netflix: сума угоди 190 млрд доларів

Київ • УНН

 • 712310 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Microsoft планує придбати стрімінговий сервіс Netflix, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

На даний момент компанія Microsoft зайнята придбанням ігрового видавництва Activision Blizzard, яке володіє франшизами Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch та Hearthstone. Цьому зараз перешкоджають регулюючі органи.

За даними інформаційного агентства, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла «мислить масштабно» і може придбати Netflix після завершення покупки Activision Blizzard у першій половині 2023 року.

Агентство також припустило, що придбання Netflix буде простіше провести через регулюючі органи, такі як Федеральна торгова комісія США та відповідні структури Європейського Союзу.

Дві компанії вже тісно пов'язані. Netflix обрала Microsoft у якості рекламного партнера для нового сервісу підписки. Президент Microsoft Бред Сміт також входить до ради директорів Netflix. Частина обгрунтування угоди, ймовірно, полягає у тому, що Microsoft хоче запропонувати послугу потокової передачі відеоігор на кількох пристроях.

Microsoft за ринковою вартістю 13 разів випереджає Netflix. При цьому оцінна вартість Netflix під час продажу може становити майже 190 мільярдів доларів.

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