Microsoft хочет купить Netflix: сумма сделки 190 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Microsoft планирует приобрести стриминговый сервис Netflix, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В данный момент компания Microsoft занята приобретением игрового издательства Activision Blizzard, владеющего франшизами Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone. Чему в данный момент препятствуют регулирующие органы.
По данным информационного агентства, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла «мыслит масштабно» и может приобрести Netflix после завершения покупки Activision Blizzard в первой половине 2023 года.
Агентство также предположило, что приобретение Netflix будет проще провести через регулирующие органы, такие как Федеральная торговая комиссия США и соответствующие структуры Европейский Союз.
Две компании уже тесно связаны. Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнёра для нового сервиса подписки. Президент Microsoft Брэд Смит также входит в совет директоров Netflix. Часть обоснования сделки, вероятно, заключается в том, что Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах.
Microsoft по рыночной стоимости в 13 раз опережает Netflix. При этом оценочная стоимость Netflix при продаже может составить почти 190 миллиардов долларов.