"Ми повинні перестати скаржитися та допомогти Україні": генсек НАТО виступив із несподіваною полум'яною промовою

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"Для нас, політиків, надзвичайно важливо переконатися, що наші країни надають підтримку Україні. І не просто надають підтримку Україні, а надають суттєву підтримку Україні протягом тривалого часу. І це матиме свою ціну", - заявив Генсек.

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Він наголосив на важливості санкцій проти росії, а також військової та економічної підтримки Україні, зазначивши при цьому, що така підтримка має свою ціну.

"Але ціна відмови від підтримки набагато вища. Почасти тому, що для мене це питання моралі. Йдеться про суверенну, незалежну націю з більш ніж 40 мільйонами людей, що живе в Європі, яка зазнає жорстокого нападу з боку великої держави - росії. Якщо ми не реагуємо на це, після того, як ми бачили, що сталося в Бучі та інших місцях, це порушує моє розуміння того, що є гідною поведінкою сусідів та друзів України, тому, звичайно, це має свою ціну. Але не діяти і просто дозволити цій жорстокості продовжуватися і дозволити цій жорстокості росії бути винагородженою – для мене це вища ціна”, – додав Столтенберг.

Він підкреслив також, що допомагати Україні – на користь самої Європи, тому що "якщо Україна програє, це буде для нас ударом під дих" - зробить Європу ще більш уразливою для російської агресії.

За словами Генсека, урок, отриманий від Грузії у 2008 році, від незаконної анексії Криму у 2014 році, від Донбасу у 2014 році, а потім повномасштабного жорстокого вторгнення президента путіна у лютому, полягає в тому, що "вони можуть просто використати силу, щоб досягти бажаного".

Як зазначив Столтенберг, мова про відновлення ідеї сфер впливу, коли великі держави можуть вирішувати, що можуть робити їх дрібніші сусіди. І такий підхід зробить демократичний світ більш уразливим.

"Тому, навіть якщо вас не турбує моральний аспект цього, підтримка народу України, ви повинні дбати про інтереси власної безпеки. Тому ви повинні платити. Платити за підтримку, платити за гуманітарну допомогу, платити за наслідки економічних санкцій. Тому що альтернатива - заплатити набагато вищу ціну пізніше", - заявив він.

"І пам'ятайте одну річ. Так, ми платимо ціну. Але ціна, яку ми платимо як Європейський Союз, як НАТО, - це ціна, яку ми можемо виміряти у валюті, у грошах. Ціна, яку вони платять (Україна – ред.), вимірюється в життях, що втрачаються щодня. Тому ми повинні перестати скаржитися, зробити крок уперед і надати підтримку", - наголосив Генсек.

Нагадаємо

НАТО неодноразово критикували через недостатню допомогу Україні у війні проти російської федерації. Зокрема, через пасивну позицію у відповідь на прохання українського народу закрити небо над Україною після початку російської агресії.

Зазначимо при цьому, що на думку експертів, Україні все одно слід прагнути приєднатися до Альянсу.

При цьому "нейтральний" – позаблоковий статус нашої країни є постійною вимогою агресорки росії.