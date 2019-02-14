Ми не введемо санкції проти РФ і побудуємо ділянку "Турецького потоку" - президент Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сербія є незалежною країною, тому не буде вводити санкції проти Російської Федерації і побудує ділянку “Турецького потоку” через свою територію. Про це заявив у четвер президент Сербії Александар Вучіч, звертаючись на мітингу до громадян міста Шабац в рамках кампанії “Майбутнє Сербії”, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС, кореспондент якого перебував на заході.
“Сербія є незалежною країною, суверенною і вільною країною. Сербія сьогодні на європейському шляху, але Сербія сьогодні може сказати всім європейським партнерам і Вашингтону, що не вводитиме санкції щодо Російської Федерації, що дружить з Володимиром Путіним і що буде будувати газопровід („Турецький потік“) через свою територію. І ми цього не соромимося, ми цим пишаємося”, — заявив Вучіч.
Сербський лідер також нагадав, що Белград будує міцні відносини з Пекіном. Крім того, президент закликав зберігати мир і стабільність в регіоні, підкресливши, що сербам не потрібна війна.
Нагадуємо, у січні цього року президент Сербії розповів про відносини країни з РФ.