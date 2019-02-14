Ми не введемо санкції проти РФ і побудуємо ділянку "Турецького потоку" - президент Сербії

“Сербія є незалежною країною, суверенною і вільною країною. Сербія сьогодні на європейському шляху, але Сербія сьогодні може сказати всім європейським партнерам і Вашингтону, що не вводитиме санкції щодо Російської Федерації, що дружить з Володимиром Путіним і що буде будувати газопровід („Турецький потік“) через свою територію. І ми цього не соромимося, ми цим пишаємося”, — заявив Вучіч.

Сербський лідер також нагадав, що Белград будує міцні відносини з Пекіном. Крім того, президент закликав зберігати мир і стабільність в регіоні, підкресливши, що сербам не потрібна війна.

Нагадуємо, у січні цього року президент Сербії розповів про відносини країни з РФ.