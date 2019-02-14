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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58160 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127294 просмотра

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Мы не введем санкции против РФ и построим участок "Турецкого потока" - президент Сербии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сербия является независимой страной, поэтому не будет вводить санкции против Российской Федерации и построит участок “Турецкого потока” через свою территорию. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, обращаясь на митинге к гражданам города Шабац в рамках кампании “Будущее Сербии”, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС, корреспондент которого находился на мероприятии.

“Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сегодня может сказать всем европейским партнерам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод („Турецкий поток“) через свою территорию. И мы этого не стыдимся, мы этим гордимся”, — заявил Вучич.

Сербский лидер также напомнил, что Белград строит прочные отношения с Пекином. Кроме того, президент призвал сохранять мир и стабильность в регионе, подчеркнув, что сербам не нужна война.

Напоминаем, в январе этого года президент Сербии рассказал об отношениях страны с РФ.

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