Мы не введем санкции против РФ и построим участок "Турецкого потока" - президент Сербии

“Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сегодня может сказать всем европейским партнерам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод („Турецкий поток“) через свою территорию. И мы этого не стыдимся, мы этим гордимся”, — заявил Вучич.

Сербский лидер также напомнил, что Белград строит прочные отношения с Пекином. Кроме того, президент призвал сохранять мир и стабильность в регионе, подчеркнув, что сербам не нужна война.

Напоминаем, в январе этого года президент Сербии рассказал об отношениях страны с РФ.