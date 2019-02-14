Мы не введем санкции против РФ и построим участок "Турецкого потока" - президент Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сербия является независимой страной, поэтому не будет вводить санкции против Российской Федерации и построит участок “Турецкого потока” через свою территорию. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, обращаясь на митинге к гражданам города Шабац в рамках кампании “Будущее Сербии”, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС, корреспондент которого находился на мероприятии.
“Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сегодня может сказать всем европейским партнерам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод („Турецкий поток“) через свою территорию. И мы этого не стыдимся, мы этим гордимся”, — заявил Вучич.
Сербский лидер также напомнил, что Белград строит прочные отношения с Пекином. Кроме того, президент призвал сохранять мир и стабильность в регионе, подчеркнув, что сербам не нужна война.
Напоминаем, в январе этого года президент Сербии рассказал об отношениях страны с РФ.