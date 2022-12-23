"Необхідно з погляду національної безпеки та інтересів народу": Зеленський провів щорічну нараду з послами України

Цитата

"Провів сьогодні важливу щорічну нараду з послами України – увесь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання на наступний рік. Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямами", - сказав Зеленський.

Деталі

Зокрема, зі слів президента, Україна посилить дипломатичні відносини з країнами Африки та іншими частинами Глобального Півдня – Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону, оскільки це "необхідно з погляду національної безпеки та інтересів нашого народу".

"Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань у Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають нашу територіальну цілісність і міжнародне право. Будемо посилювати позиції України", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що другим аспектом для української дипломатії є нарощування співпраці з "традиційними партнерами", щоб наступний рік став вирішальним у війні з росією і щоб Україна досягла всіх своїх цілей. Зеленський додав, що влада готує модернізацію дипломатичної служби та посилення українських посольств.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі" заявив, що в наступному році заплановане відкриття посольств України в 10 африканських країнах.