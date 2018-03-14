Мей висилає з Великої Британії 23 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, передає УНН з посиланням на Sky News.
"Прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила про вислання 23 російських дипломатів у рамках низки заходів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері", - йдеться в повідомленні.
Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко заявив, що дії британського уряду "абсолютно неприйнятні" та є "дуже серйозною провокацією".
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.
Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Також вона дала Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення стосовно інциденту.