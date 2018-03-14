Мэй высылает из Великобритании 23 российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в рамках ряда мероприятий в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери", - говорится в сообщении.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что действия британского правительства "абсолютно неприемлемы" и являются "очень серьезной провокацией".
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.
Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Также она дала России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента.