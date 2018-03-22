Мей, Макрон і Меркель домовилися про відповідь Росії через "справу Скрипаля"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками тристоронніх переговорів, які відбулися 22 березня, підтвердили, що вважають Росію причетною до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергій Скрипаль і його дочки в Солсбері, і не бачать іншого більш переконливого пояснення того, що трапилося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прем'єр-міністра Великої Британії.
“Лідери домовилися про важливість передачі рішучого європейського послання у відповідь на дії Росії і домовилися залишатися в тісному контакті в найближчі дні”, — зазначено у прес-релізі.
Прем’єр королівства представила президентові Франції і канцлеру ФРН деталі розслідування “безрозсудного використання” бойової нервово-паралітичної речовини, виробленої в Росії. Мей також повідомила про позитивну ідентифікацію провідними світовими вченими з лабораторії в Портон-Дауні хімічної речовини, “що використовувалася як частина групи нервово паралітичних речовин “Новачок”.
Як повідомляв УНН, Тереза Мей планує переконати ЄС вислати російських дипломатів.