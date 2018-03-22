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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6301 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53786 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69103 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101262 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108737 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116339 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121734 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132825 просмотра

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Мэй, Макрона и Меркель договорились об ответе России из-за "дела Скрипаля"

Мэй, Макрона и Меркель договорились об ответе России из-за "дела Скрипаля"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам трехсторонних переговоров, которые состоялись 22 марта, подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, и не видят другого более убедительного объяснения случившегося. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании.

“Лидеры договорились о важности передачи решительного европейского послания в ответ на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни”, — говорится в пресс-релизе.

Премьер королевства представила президенту Франции и канцлеру ФРГ детали расследования “безрассудного использования” боевого нервно-паралитического вещества, производимого в России. Мэй также сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными из лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, “использовавшегося как часть группы нервно паралитических веществ “Новичок”.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй планирует убедить ЕС выслать российских дипломатов.

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