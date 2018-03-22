Мэй, Макрона и Меркель договорились об ответе России из-за "дела Скрипаля"

“Лидеры договорились о важности передачи решительного европейского послания в ответ на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни”, — говорится в пресс-релизе.

Премьер королевства представила президенту Франции и канцлеру ФРГ детали расследования “безрассудного использования” боевого нервно-паралитического вещества, производимого в России. Мэй также сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными из лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, “использовавшегося как часть группы нервно паралитических веществ “Новичок”.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй планирует убедить ЕС выслать российских дипломатов.