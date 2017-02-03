Метро на Троєщину можливе лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту - В.Брагінський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Метро на Троєщину можливе лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Практично одночасно з’явилося два проекти будівництва метро на Виноградар і на Троєщину. Але на Виноградар проект легше реалізувати, а на Троєщину вся проблема у мості. Необхідно добудувати міст, який є в Києві довгобудом. Також для нас зараз завдання добудувати міст, після цього ми займемося проектуванням метро на Троєщину, так як без моста це неможливо”, — повідомив В.Брагінський.
Крім того, начальник КП “Київський метрополітен” зазначив, що ремонт моста запланований на цей рік.
“В 2017 році планують зробити експертизу моста і приступити до його ремонту”, — додав начальник метрополітену.
Як повідомляв УНН, цього року планують розпочати будівництво метро на Виноградар.