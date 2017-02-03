Метро на Троещину возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста - В.Брагинский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Метро на Троещину возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста. Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.
"Практически одновременно появилось два проекта строительства метро на Виноградарь и на Троещину. Но на Виноградарь проект легче реализовать, а на Троещину вся проблема в мосту. Необходимо достроить мост, который являетсяв Киеве долгостроем. Также для нас сейчас задача достроить мост, после этого мы займемся проектированием метро на Троещину, так как без моста это невозможно", - сообщил В.Брагинский.
Кроме того, начальник КП "Киевский метрополитен" отметил, что ремонт моста запланирован на этот год.
"В 2017 году планируется провести экспертизу моста и приступить к его ремонту", - добавил начальник метрополитена.
Как сообщал УНН, в этом году планируют начать строительство метро на Виноградарь.