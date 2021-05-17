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Метро Києва відновило роботу після спроби суїциду пасажира

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Метро Києва відновило роботу у звичайному режимі після спроби суїциду пасажира, який кинувся під потяг на станції "Арсенальна". Про це УНН повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Метро Києва відновило роботу після спроби суїциду пасажира

Цитата:

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі. Медики госпіталізували пасажира. Живий. Чоловік намагався здійснити спробу самогубства", - повідомили у КП.

Деталі

Інцидент стався 17 травня близько 12:45. За данимим столичного управління ДСНС, рятувальники витягували чоловіка з-під потягу.

Він був на колії під першим вагоном потягу з затиснутими нижніми кінцівками. Рятувальники за допомогою домкрату припідняли передню частину потягу та вивільнили кінцівки потерпілого. За допомогою медичних нош потерпілого 2001 року народження дістали та передали медичним працівникам.

Обставинами події займаються правоохоронні органи.

Станом на 13:40 рух потягів відновлено в повному обсязі. Станція працює в штатному режимі.

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