Метро Киева возобновило работу после попытки суицида пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Метро Киева возобновило работу в обычном режиме после попытки суицида пассажира, бросившегос под поезд на станции "Арсенальная". Об этом сообщили УНН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме. Медики госпитализировали пассажира. Живой. Мужчина пытался осуществить попытку самоубийства", - сообщили в КП.
Детали
Инцидент произошел 17 мая около 12:45. По данным столичного управления ГСЧС, спасатели извлекли мужчину из-под поезда.
Он был на путях под первым вагоном поезда с зажатыми нижними конечностями. Спасатели с помощью домкрата приподняли переднюю часть поезда и освободили конечности пострадавшего. С помощью медицинских носилок пострадавшего 2001 года рождения достали и передали медицинским работникам.
Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.
По состоянию на 13:40 движение поездов восстановлено в полном объеме. Станция работает в штатном режиме.