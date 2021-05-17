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Метро Киева возобновило работу после попытки суицида пассажира

Киев • УНН

 • 24666 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Метро Киева возобновило работу в обычном режиме после попытки суицида пассажира, бросившегос под поезд на станции "Арсенальная". Об этом сообщили УНН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Метро Киева возобновило работу после попытки суицида пассажира

Цитата:

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме. Медики госпитализировали пассажира. Живой. Мужчина пытался осуществить попытку самоубийства", - сообщили в КП.

Детали

Инцидент произошел 17 мая около 12:45. По данным столичного управления ГСЧС, спасатели извлекли мужчину из-под поезда.

Он был на путях под первым вагоном поезда с зажатыми нижними конечностями. Спасатели с помощью домкрата приподняли переднюю часть поезда и освободили конечности пострадавшего. С помощью медицинских носилок пострадавшего 2001 года рождения достали и передали медицинским работникам.

Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.

По состоянию на 13:40 движение поездов восстановлено в полном объеме. Станция работает в штатном режиме.

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