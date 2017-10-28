Метою будівництва "Північного Потоку-2" є покарання України - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. "Північний Потік-2" (Nord Stream-2) являється винятково політичним проектом, метою якого є покарання України та позбавлення її доходу від транзиту. Про це Спеціальний зазначив представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час розмови з Мустафою Найємом, передає УНН з посиланням на Facebook нардепа.
"Я часто бачуся зі своїми німецькими колегами і кожен раз підкреслюю, що це чисто політичний проект. Ніякої економічної складової в ньому немає, оскільки можливість доставки російського газу в Європу вже є", - зазначив спецпредставник, коментуючи проект Nord Stream-2.
На його думку, ніякого іншого газу або інших свердловин, для яких у Європі потрібен ще один потік, не існує.
"Єдина мета будівництва нового потоку - це покарати Україну і позбавити її доходу від транзиту," – розповів К.Волкер.
Нагадаємо, Україна та Польща погодили лист щодо неприйнятності "Північного потоку-2".
Як повідомляв УНН, "Газпром" очікує дозволу 5-ти країн на будівництво "Північного потоку-2".