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Метою будівництва "Північного Потоку-2" є покарання України - Волкер

Метою будівництва "Північного Потоку-2" є покарання України - Волкер

Київ • УНН

 • 20053 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. "Північний Потік-2" (Nord Stream-2) являється винятково політичним проектом, метою якого є покарання України та позбавлення її доходу від транзиту. Про це Спеціальний зазначив представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час розмови з Мустафою Найємом, передає УНН з посиланням на Facebook нардепа.

"Я часто бачуся зі своїми німецькими колегами і кожен раз підкреслюю, що це чисто політичний проект. Ніякої економічної складової в ньому немає, оскільки можливість доставки російського газу в Європу вже є", - зазначив спецпредставник, коментуючи проект Nord Stream-2.

На його думку, ніякого іншого газу або інших свердловин, для яких у Європі потрібен ще один потік, не існує.

"Єдина мета будівництва нового потоку - це покарати Україну і позбавити її доходу від транзиту," – розповів К.Волкер.

Нагадаємо, Україна та Польща погодили лист щодо неприйнятності "Північного потоку-2".

Як повідомляв УНН, "Газпром" очікує дозволу 5-ти країн на будівництво "Північного потоку-2".

Українські Національні Новини

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