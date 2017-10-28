Метою будівництва "Північного Потоку-2" є покарання України - Волкер

"Я часто бачуся зі своїми німецькими колегами і кожен раз підкреслюю, що це чисто політичний проект. Ніякої економічної складової в ньому немає, оскільки можливість доставки російського газу в Європу вже є", - зазначив спецпредставник, коментуючи проект Nord Stream-2.

На його думку, ніякого іншого газу або інших свердловин, для яких у Європі потрібен ще один потік, не існує.

"Єдина мета будівництва нового потоку - це покарати Україну і позбавити її доходу від транзиту," – розповів К.Волкер.

Нагадаємо, Україна та Польща погодили лист щодо неприйнятності "Північного потоку-2".

Як повідомляв УНН, "Газпром" очікує дозволу 5-ти країн на будівництво "Північного потоку-2".