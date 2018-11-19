Методику розрахунку офіційного курсу гривні визнали на світовому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Асоціація трейдерів ринків, що розвиваються, (EMTA) рекомендувала використовувати офіційний курс гривні при розрахунках за безпоставочними форвардами і опціонними контрактами долар-гривня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національного банку України.
"Фактичне визнання ЕМТА офіційного курсу Національного банку як ринкового для цілей розрахунків за відповідними деривативами дозволить у перспективі покращити можливості для іноземних інвесторів хеджувати валютний ризик гривні та таким чином допоможе стимулювати приплив іноземного капіталу в Україну", - прокоментував рекомендації EMTA заступник Голови Національного банку Олег Чурій.
Раніше Національний банк України запровадив нову методологію розрахунку офіційного курсу в серпні 2018 року. У ході розробки нової методології Національний банк врахував рекомендації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) для розрахунку фінансових індикаторів.
Як повідомляв УНН, Національний банк України дав прогноз щодо зростання зарплат на 13%.