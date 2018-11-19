Методику расчета официального курса гривни признали на мировом уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала использовать официальный курс гривны при расчетах по безпоставочным форвардам и опционным контрактам доллар-гривна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"Фактическое признание ЕМТА официального курса Национального банка как рыночного для целей расчетов по соответствующим деривативами позволит в перспективе улучшить возможности для иностранных инвесторов хеджировать валютный риск гривны и таким образом поможет стимулировать приток иностранного капитала в Украине", - прокомментировал рекомендации EMTA заместитель Председателя Национального банка Олег Чурий.
Ранее Национальный банк Украины ввел новую методологию расчета официального курса в августе 2018 года. В ходе разработки новой методологии Национальный банк учел рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для расчета финансовых индикаторов.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины дал прогноз по росту зарплат на 13%.