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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41221 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Метінвест розпочав постачання кисню до лікарень Сумської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова і Фондом Вадима Новинського почала відвантажувати рідкий кисень для лікування пацієнтів з COVID-19 у Сумську область. Це вже одинадцятий регіон, який отримує допомогу від металургів.

Метінвест розпочав постачання кисню до лікарень Сумської області

В умовах нової хвилі пандемії Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова і Фондом Вадима Новинського максимально підтримують лікарні, які відчувають дефіцит життєво важливого газу. Щодоби Запоріжсталь, ММКІ, Азовсталь і ДКХЗ безоплатно передають до 100 тонн кисню. Кожна тонна закриває потреби близько 100 пацієнтів.

У 2020 році Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом “Шахтар” і Фондом Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні в боротьбі з коронавірусом. За особистою ініціативою Ріната Ахметова на ці цілі було виділено близько 500 млн грн в рамках проекту Фонду “Боротьба з COVID-19 в Україні”. Проект допоміг вижити 1,4 млн осіб. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності. Понад 500 медустанов по всій країні отримали понад 1000 одиниць обладнання, у тому числі 216 апаратів ШВЛ. А також сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ і витратних матеріалів.

C початку епідемії Фонд Вадима Новинського направив на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції в Україні понад 100 млн грн. Кошти спрямовувалися на закупівлю апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів та спеціалізованих лабораторій, Засоби індивідуального захисту для медиків. Все це централізовано розподілялося в клініках Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Крім того, 3,8 млн грн було виділено на матеріальну підтримку 31 сім’ї медиків, які померли внаслідок COVID-19.

Українські Національні Новини

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