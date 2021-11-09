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Метинвест начал поставки кислорода в больницы Сумской области

Киев • УНН

 • 23055 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова и Фондом Вадима Новинского начала отгружать жидкий кислород для лечения пациентов с COVID-19 в Сумскую область. Это уже одиннадцатый регион, получающий помощь от металлургов.

Метинвест начал поставки кислорода в больницы Сумской области

В условиях новой волны пандемии Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова и Фондом Вадима Новинского максимально поддерживают больницы, которые испытывают дефицит жизненно важного газа. Ежесуточно Запорожсталь, ММКИ, Азовсталь и ДКХЗ безвозмездно передают до 100 тонн кислорода. Каждая тонна закрывает потребности около 100 пациентов.

В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом “Шахтер” и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда “Борьба с COVID-19 в Украине”. Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизовано распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.

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