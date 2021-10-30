Метінвест поставив до українських лікарень понад 600 тонн кисню, необхідного хворим COVID-19

"Метінвест - це найбільший металургійний холдинг. Як соціально відповідальний бізнес, ми завжди пріоритетно спрямовуємо інвестиції саме в медицину, тому що ці інвестиції рятують життя. Це найцінніше, і це філософія Ріната Ахметова", - повідомив директор департаменту регіонального розвитку Групи Метінвест Олександр Вишняков.

Кисень у лікарні для лікування хворих на коронавірус Метінвест постачає з минулого року.

"У містах присутності компанії ми вийшли з ініціативою забезпечувати лікарні киснем і побудувати кисневі станції, щоб відмовитися від балонів. Тому лікарні Маріуполя, Запоріжжя, Покровська, Авдіївки сьогодні отримали нові станції, які вже працюють, і туди Метінвест безкоштовно постачає кисень", - розповів Вишняков.

"У жовтні, під час дефіциту кисню на ринку та зростання захворюваності, ми почали отримувати звернення від лікарів, від виконавчої влади – всі просили допомогти киснем. Тому ми зібрали оперативний штаб, створили план дій та відреагували на всі запити, які були", – додав директор департаменту

Наразі Метінвест відвантажує лікарням у середньому близько 80 тонн кисню на добу. Одна тонна кисню допомагає вижити приблизно 100 пацієнтам. Таким чином, завдяки кисню, виробленому Групою Метінвест, щодня підтримується життя 8000 українців.

"Виробництво сталі і порятунок життів - це непорівнянні речі. Ми віддаємо все, щоб продовжувати рятувати життя мешканців України", - сказав Вишняков.

У металургії кисень необхідний у тому, щоб виробляти сталь чи чавун. Кисень використовується як продукт горіння в технологічному ланцюжку. Кисень, який одержують у ході сепарації на металургійних підприємствах, за своїми параметрами відповідає медичному.

Кисень на комбінатах перевіряють лабораторії, атестовані Держлікслужбою. Згідно з цими пробами, його можна застосовувати для пацієнтів, хворих на COVID-19. На початку цього тижня в українських лікарнях почав закінчуватись кисень для хворих на коронавірус. Проблеми виникли з двох причин: по-перше, хворі з новим штамом коронавірусу “Дельта” потребують кисню більше. А по-друге, два основні виробники кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт. Ще один завод закрився через технічні несправності. Але металурги прийшли на допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Загалом за 15 років свого існування Метінвест направив близько 350 мільйонів гривень у сферу охорони здоров'я. Зокрема, лікарні Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська отримали нові кисневі станції, які сьогодні стабільно працюють та рятують життя, а Метінвест безкоштовно передає їм кисень.