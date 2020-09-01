Метеорологи розповіли, якою буде осінь

"У цілому, скажемо, тенденції потепління, які спостерігаються на нашій планеті, були характерні для того року також. У нас була аномально тепла зима, весна, літо також, ми розуміємо, що воно було в нас надзвичайно тепле. Очікується, що осінь не буде винятком, що температура восени також у нас також очікується теплою і сухою. В цілому середня за сезон температура повітря восени може бути на 1-2 градуси вища, ніж спостерігалася на початку цього століття. Переважатимуть більш аномалії високої температури, ніж низької, але це не значить, що у нас буде тільки тепло. Ймовірні вторгнення і холодного повітря, коли температура повітря буде знижуватись суттєво. Можливі навіть заморозки”, - сказала Віра Балабух.

За її словами, що стосується опадів, то на переважній частині України переважатиме антициклональна погода і ймовірність опадів невелика.

“Тобто, ця посуха, яка у нас зараз уже є - вона і надалі триватиме і, відповідно, і посилюватиметься пожежна небезпека”, - додала Віра Балабух.

Нагадаємо, літо в Києві встановило шість температурних рекордів.