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Метеорологи розповіли, якою буде осінь

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Осінь 2020 року буде теплою та сухою, а середня за сезон температура повітря восени може бути на 1-2 градуси вища, ніж спостерігалася на початку цього століття. Про це в коментарі кореспонденту УНН сказала завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного Інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух.

Метеорологи розповіли, якою буде осінь

"У цілому, скажемо, тенденції потепління, які спостерігаються на нашій планеті, були характерні для того року також. У нас була аномально тепла зима, весна, літо також, ми розуміємо, що воно було в нас надзвичайно тепле. Очікується, що осінь не буде винятком, що температура восени також у нас також очікується теплою і сухою. В цілому середня за сезон температура повітря восени може бути на 1-2 градуси вища, ніж спостерігалася на початку цього століття. Переважатимуть більш аномалії високої температури, ніж низької, але це не значить, що у нас буде тільки тепло. Ймовірні вторгнення і холодного повітря, коли температура повітря буде знижуватись суттєво. Можливі навіть заморозки”, - сказала Віра Балабух.

За її словами, що стосується опадів, то на переважній частині України переважатиме антициклональна погода і ймовірність опадів невелика.

“Тобто, ця посуха, яка у нас зараз уже є - вона і надалі триватиме і, відповідно, і посилюватиметься пожежна небезпека”, - додала Віра Балабух.

Нагадаємо, літо в Києві встановило шість температурних рекордів.

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