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Метеорологи рассказали, какой будет осень

Киев • УНН

 • 144423 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Осень 2020 года будет теплой и сухой, а средняя за сезон температура воздуха осенью может быть на 1-2 градуса выше, чем наблюдалась в начале этого века. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Метеорологи рассказали, какой будет осень

"В целом, скажем, тенденции потепления, наблюдаемые на нашей планете, были характерны для того года тоже. У нас была аномально теплая зима, весна, лето также, мы понимаем, что оно было у нас чрезвычайно теплое. Ожидается, что осень не будет исключением, что температура осенью также у нас также ожидается теплой и сухой. В целом средняя за сезон температура воздуха осенью может быть на 1-2 градуса выше, чем наблюдалась в начале этого века. Преобладать будут более аномалии высокой температуры, чем низкой, но это не значат, что у нас будет только тепло. Вероятные вторжения и холодного воздуха, когда температура воздуха будет снижаться существенно. Возможны даже заморозки", - сказала Вера Балабух.

По ее словам, что касается осадков, то на большей части Украины будет преобладать антициклональная погода и вероятность осадков невелика.

"То есть, эта засуха, у нас сейчас уже есть - она и в дальнейшем будет продолжаться и, соответственно, и будет усиливаться пожарная опасность", - добавила Вера Балабух.

Напомним, лето в Киеве установило шесть температурных рекордов.

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