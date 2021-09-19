"Металіст 1925" та "Львів" не зуміли визначити переможця у матчі аутсайдерів УПЛ

Деталі

У Львові відбулась "зустріч рівних суперників": "Львів", займаючи місце нижче "Металіста 1925", ні в чому йому не поступався, а "Металіст 1925", граючи на виїзді, ні в чому не поступався "Львову". Ніхто не хотів програвати, обидва колективи зробили акцент передусім на акуратних діях у захисті, наслідком чого стала невелика кількість гостроти поблизу обох воріт.

У загальних рисах усе це отримало продовження в другому таймі: як "Львів", так і "Металіст 1925" найперше намагалися не пропустити, врешті, досягши собі. Останній небезпечний момент стався перед фінальним свистком – Габелок чудово пробив карний удар, але воротар господарів поля виручив свою команду (0:0).

Доповнення

"Львів" не знає смаку перемог в чемпіонаті – 3 очки і остання сходинка. "Металіст 1925" недалеко відірвався від "Львову" – 7 очок і один бал від зони вильоту.