"Металлист 1925" и "Львов" не сумели определить победителя в матче аутсайдеров УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Противостоянием между "Львовом" и "Металлистом 1925" подбежал к завершению восьмой тур УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Во Львове состоялась “встреча равных соперников”: “Львов”, занимая место ниже “Металлиста 1925”, ни в чем ему не уступал, а “Металлист 1925”, играя на выезде, ни в чем не уступал “Львову”. Никто не хотел проигрывать, оба коллектива сделали акцент прежде всего на аккуратных действиях в защите, следствием чего стала небольшое количество остроты вблизи обоих ворот.
В общих чертах все это получило продолжение во втором тайме: как “Львов”, так и “Металлист 1925” прежде старались не пропустить, наконец, достигнув себе. Последний опасный момент случился перед финальным свистком — Габелок неотразимо пробил уголовный удар, но вратарь хозяев поля выручил свою команду (0:0).
Дополнение
“Львов” не знает вкуса побед в чемпионате — 3 очка и последняя ступенька. “Металлист 1925” недалеко оторвался от “Львову” — 7 очков и один балл от зоны вылета.