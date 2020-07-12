Мессі встановив рекорд в іспанській Прімері

Капітан “Барселони” аргентинець Ліонель Мессі відзначився гольовою передачею на Артуро Відаля в матчі 36-го туру, який завершився виграшем “блаугранос” 1:0.

При цьому Мессі став першим футболістом в історії чемпіонату Іспанії, кому в окремо взятому сезоні вдалося забити не менше 20 голів і віддати не менше 20 результативних передач.

На даний момент у Мессі 22 забитих голи і 20 гольових передач.

Зауважимо, що “Барселона” набрала 79 очок в наблизилась до “Реалу” (80).