Месси установил рекорд в испанской Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Каталонская "Барселона" минимально одолела "Вальядолид" в матче 36-го тура чемпионата Испании, сообщает УНН со ссылкой на "Squawka".
Капитан “Барселоны” аргентинец Лионель Месси отметился голевой передачей на Артуро Видаля в матче 36-го тура, который завершился выигрышем “блаугранос” 1:0.
При этом Месси стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, кому в отдельно взятом сезоне удалось забить не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач.
На данный момент у Месси 22 забитых гола и 20 голевых передач.
Заметим, что “Барселона” набрала 79 очков в приблизилась к “Реалу” (80).