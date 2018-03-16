Мессі визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. УЄФА назвав кращого футболіста тижня за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Титул дістався Ліонелю Мессі, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
У традиційному опитуванні аргентинський форвард "блаугранас" набрав 79 відсотків голосів респондентів, випередивши з солідним відривом свого найближчого переслідувача. На другій сходинці розташувався нападник "Севільї" Віссам Бен Йеддер, який отримав всього 11 відсотків голосів. Всього 6 відсотків набрав форвард "Баварії" Томас Мюллер. Четвірку кращих футболістів тижня замкнув кривдник донецького "Шахтаря" боснійський нападник "Роми" Едін Джеко. За 31-річного бомбардира римлян свої голоси віддали лише 3 відсотки уболівальників.
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Варто відзначити, що у поєдинку з "Челсі", який проходив на цьому тижні, аргентинець забив два м'ячі та віддав гольовий пас на Усмана Дембеле.
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Додамо також, на рахунку Мессі 6 голів і 2 гольові передачі в 8 матчах ЛЧ сезону-2017/18.