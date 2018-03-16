Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. УЕФА назвал лучшего футболиста недели по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Титул достался Лионелю Месси, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
В традиционном опросе аргентинский форвард "блаугранас" набрал 79 процентов голосов респондентов, опередив с солидным отрывом своего ближайшего преследователя. На второй строчке расположился нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер, который получил всего 11 процентов голосов. Всего 6 процентов набрал форвард "Баварии" Томас Мюллер. Четверку лучших футболистов недели замкнул обидчик донецкого "Шахтера" боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко. За 31-летнего бомбардира римлян свои голоса отдали лишь 3 процента болельщиков.
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Стоит отметить, что в поединке с "Челси", который проходил на этой неделе, аргентинец забил два мяча и отдал голевой пас на Усмана Дембеле.
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Добавим также, на счету Месси 6 голов и 2 голевые передачи в 8 матчах ЛЧ сезона 2017/18.