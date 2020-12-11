Мессі та Роналду увійшли до топ-3 претендентів на звання найкращого футболіста року

У число номінантів на премію потрапили нападник “Барселони” Ліонель Мессі, форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду і лідер “Баварії” Роберт Левандовскі.

Натомість номінантами на премію Ференца Пушкаша, яка видається за кращий гол року, є Сон Хин-Мін з “Тоттенхема”, Джорджіан де Арраскета з “Фламенго” і Луїс Суарес, який виступає за “Атлетіко”.

Церемонія вручення нагород ФІФА пройде 17 грудня.

Також додамо, нагорода “The Best FIFA Player” вручається з 2016 року і до цього її власникам двічі був Роналду, а ще по разу Мессі, Лука Модріч і Вірджіл ван Дейк.