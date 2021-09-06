Мессі та компанія перервали матч Аргентина – Бразилія: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Матч кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу-2022 Бразилія - Аргентина був перерваний вже на 5-й хвилині, повідомляє УНН з посиланням на
Деталі
Біля лавки запасних спалахнув великий конфлікт. В результаті конфлікту захисник аргентинців Ніколас Отаменді відштовхнув одного з членів штабу Тіте. Ліонель Мессі і його партнери по аргентинській команди залишили поле.
Примітно, що бразильська поліція вирішила затримати чотирьох аргентинських гравців (Ромеро, Ло Чельсо, Буендіа і Еміліано Мартінес), які в'їхали в країну з порушенням карантинних норм.
Окрім того відзначимо, суддя і офіційна особа матчу представлять звіт Дисциплінарному комітету ФІФА, і вони будуть вирішувати подальшу долю поєдинку.
Цитата
"Ми йдемо. Ми приїхали сюди з наміром грати. Прийшли, але нас ніхто не попередив, що щось має статися. Ми приїхали сюди три дні тому, нас могли депортувати раніше. Це катастрофа", - цитує "EiFSoccer" Мессі з посиланням на телеефір.
Доповнення
Після семи турів Бразилія йшла лідером відбору на ЧС-2022 у Південній Америці із 21 балом. Аргентина займала другий рядок – 15.