Мессі покликав Неймара об'єднатися в клубі Зінченка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Незмінний лідер іспанської “Барселони” Ліонель Мессі виразив бажання виступати із нападником “ПСЖ” Неймара в стані англійського “Манчестер Сіті”, інформує УНН з посиланням на ESPN.
33-річний аргентинець запропонував колишньому одноклубнику і форварду паризького колективу цього літа вдвох перейти в англійський клуб за який виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко.
Аргентинець вже зв’язався із зіркою бразильського футболу і хоче аби Неймар покинув свій нинішній клуб заради переходу в “Манчестер Сіті”.
Раніше стало відомо, що “Манчестер Сіті” готовий викласти за Мессі 200 млн. євро.
Примітно, Неймар та Мессі виступали разом у формі “Барселони” в період з 2013 по 2017 роки.