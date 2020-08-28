Месси позвал Неймара объединиться в клубе Зинченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Бессменный лидер испанской “Барселоны” Лионель Месси выразил желание выступать с нападающим “ПСЖ” Неймара в состоянии английского “Манчестер Сити”, информирует УНН со ссылкой на ESPN.
33-летний аргентинец предложил бывшему одноклубнику и форварду парижского коллектива этим летом вдвоем перейти в английский клуб за который выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко.
Аргентинец уже связался со звездой бразильского футбола и хочет, чтобы Неймар покинул свой нынешний клуб ради перехода в “Манчестер Сити”.
Ранее стало известно, что “Манчестер Сити” готов выложить за Месси 200 млн. евро.
Примечательно, Неймар и Месси выступали вместе в форме “Барселоны” в период с 2013 по 2017 годы.