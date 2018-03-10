Мессі показав фото із новонародженим сином
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Нападаючий “Барселони” і збірної “Аргентини” по футболу Ліонель Мессі показав перше фото свого новонародженого сина Чіро, передає УНН.
“Ласкаво просимо, Чіро! Дякую Богові за те, що все пройшло успішно. У мами і сина все відмінно. Ми дуже щасливі!” — написав Мессі в Instagram.
Додамо, що Чіро став третім сином в сім’ї аргентинця і його дружини Антонелло. Раніше у пари народилися Маттео і Тіаго.
Нагадаємо, у 27-му турі іспанської Прімери каталонська “Барселона” завоювала три очки у протистоянні із мадридським “Атлетіко”.