Месси показал фото с новорожденным сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Нападающий "Барселоны" и сборной "Аргентины" по футболу Лионель Месси показал первое фото своего новорожденного сына Чиро, передает УНН.
“Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!” — написал Месси в Instagram.
Добавим, что Чиро стал третьим сыном в семье аргентинца и его жены Антонелло. Ранее у пары родились Маттео и Тиаго.
Напомним, в 27-м туре испанской Примеры каталонская “Барселона” завоевала три очка в противостоянии с мадридским “Атлетико”.