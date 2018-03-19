Мессі назвав ЧС-2018 у Росії останнім шансом стати чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Аргентинська зірка футболу, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що майбутній чемпіонат світу з футболу в Росії - це останній шанс для нинішніх аргентинських гравців виграти Кубок світу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Goal.com.
"На жаль, ми залежимо від результатів... Ми відчуваємо, що якщо ми станемо чемпіонами,.. у нас не буде іншого шансу", - сказав Л.Мессі.
Зірка "Барселони" зізнався, що мріє отримати трофей в Росії після того, як його країна в додатковий час програла Німеччині в фіналі ЧС-2014 у Бразилії.
Нагадаємо, Л.Мессі довів свою кількість забитих голів у Лізі чемпіонів до 100-та.