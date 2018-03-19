Месси назвал ЧМ-2018 в России последним шансом стать чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Аргентинская звезда футбола, капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу в России - это последний шанс для нынешних аргентинских игроков выиграть Кубок мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Goal.com.
"К сожалению, мы зависим от результатов... Мы чувствуем, что если мы станем чемпионами,.. у нас не будет другого шанса", - сказал Л.Месси.
Звезда "Барселоны" признался, что мечтает получить трофей в России после того, как его страна в дополнительное время проиграла Германии в финале ЧМ-2014 в Бразилии.
Напомним, Л.Месси довел свое число забитых голов в Лиге чемпионов до 100-та.