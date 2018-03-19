Месси назвал ЧМ-2018 в России последним шансом стать чемпионом мира

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6301 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53798 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101263 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108739 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116340 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121734 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132825 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148065 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Месси назвал ЧМ-2018 в России последним шансом стать чемпионом мира

Месси назвал ЧМ-2018 в России последним шансом стать чемпионом мира

Киев  •  УНН

 • 12093 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Аргентинская звезда футбола, капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу в России - это последний шанс для нынешних аргентинских игроков выиграть Кубок мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Goal.com.

"К сожалению, мы зависим от результатов... Мы чувствуем, что если мы станем чемпионами,.. у нас не будет другого шанса", - сказал Л.Месси.

Звезда "Барселоны" признался, что мечтает получить трофей в России после того, как его страна в дополнительное время проиграла Германии в финале ЧМ-2014 в Бразилии.

Напомним, Л.Месси довел свое число забитых голов в Лиге чемпионов до 100-та.

Украинские Национальные Новости

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