Мессі назвав блискучим результат матчу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем"

"Останній момент в грі Дембеле, звичайно, повинен був реалізовувати. Тоді на "Енфілді" було б простіше. Але і 3:0 - блискучий результат. Ми впоралися зі швидкісною і атлетичною грою "Ліверпуля". Звичайно, "Барса" не звикла грати без м'яча, так що знадобилося віддати дуже багато сил. Але ми добре зробили свою роботу", - наголосив бомбардир.

Наставник каталонців віддав належне Мессі за дубль у грі з "мерсисайдцями".

"Ліонель завжди підносить сюрпризи. Той штрафний був призначений на серйозній дистанції від воріт, і я не знав, чи буде він бити. Не знаю, як він це робить, але він постійно домагається успіху. Мессі завжди проявляє себе, коли нашій команді це потрібно найбільше. Він вселяє страх у всіх наших супротивників", - додав Вальверде.

Нагадаємо, що "Барселона" на "Камп Ноу" завдала "Ліверпулю" поразки 3:0.