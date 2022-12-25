Мессі – найбільш високооплачуваний спортсмен 2022-го року за версією Forbes

Деталі

Найвисокооплачуванішим спортсменом року став гравець “ПСЖ” Ліонель Мессі. У 2022 році він заробив 130 млн доларів. Він вдруге посів перше місце в такому рейтингу.

Леброн Джеймс, який посів 2-е місце, вперше подолав позначку в 100 мільйонів доларів.

Топ-10 рейтингу:

1. Ліонель Мессі (футбол) — 130 млн доларів (зарплата та призові — 75 млн доларів, реклама — 55 млн доларів);

2. Леброн Джеймс (баскетбол) — 121,2 млн (41,2+80);

3. Кріштіану Роналду (футбол) — 115 млн (60+55);

4. Неймар (футбол) — 95 млн (70+25);

5. Стефен Каррі (баскетбол) — 92,8 млн (45,8+47);

6. Кевін Дюрент (баскетбол) — 92,1 млн (42,1+50);

7. Роджер Федерер (теніс) — 90,7 млн (0,7+90);

8. Сауль Альварес (бокс) — 90 млн (85+5);

9. Том Бреді (американський футбол) — 83,9 млн (31,9+52);

10. Янніс Адетокумбо (баскетбол) — 79,2 млн (44,2+35).

Нагадаємо

Мессі став найкращим гравцем ЧС-2022.