Мешканця Таллінна судитимуть за контрабанду 5 кг психотропних речовин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Обвинувальний акт щодо 39-річного уродженця Черкаської області, нині мешканця м. Таллінн Естонської Республіки, підозрюваного у контрабанді в Україну майже 5-ти кг особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, скеровано до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.
"Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинення 39-річним уродженцем Черкаської області, нині — мешканцем міста Таллінн Естонської Республіки, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Раніше судимий за наркозлочини чоловік 08 лютого 2017 року разом із другом, який не був обізнаний із його злочинними намірами, виїхав із території України до Республіки Польща й далі — до Литовської Республіки, аби закупитися там наркотиками й психотропами.
Придбавши там майже 5 кг різноманітних пігулок та порошків із вмістом МДМА, ЛСД, амфетаміну, метамфетаміну, кокаїну та розфасувавши їх у пакети і згортки, зловмисник заховав усе це в салоні другового авто.
Увечері 17 лютого 2017 року автомобіль із захованими в салоні та технологічних порожнинах наркотичними засобами та психотропними речовинами в’їжджало в Україну через митний пост “Ягодин” Волинської митниці Державної фіскальної служби. В ході проведення поглибленого митного контролю предмети контрабанди були виявлені та вилучені правоохоронцями.
Нагадаємо, що санкціями ч.3 ст. 305 та ч.3 ст. 307 КК України за вчинені чоловіком злочини передбачене покарання до 12-ти років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН 30 травня, організаторів контрабанди бурштину до Європи затримали на Львівщині.