Мешканця Таллінна судитимуть за контрабанду 5 кг психотропних речовин

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29266 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 73481 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 83181 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 77582 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 105166 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75144 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84664 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96482 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88281 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 193217 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.2м/с
65%
Популярнi новини

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 8608 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 13589 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 13812 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 20133 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 8560 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 83177 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 193215 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 346543 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 281558 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16507 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15015 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 77581 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22191 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27218 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Мешканця Таллінна судитимуть за контрабанду 5 кг психотропних речовин

Київ • УНН

 • 8946 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Обвинувальний акт щодо 39-річного уродженця Черкаської області, нині мешканця м. Таллінн Естонської Республіки, підозрюваного у контрабанді в Україну майже 5-ти кг особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, скеровано до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.

Мешканця Таллінна судитимуть за контрабанду 5 кг психотропних речовин

"Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинення 39-річним уродженцем Черкаської області, нині — мешканцем міста Таллінн Естонської Республіки, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Раніше судимий за наркозлочини чоловік 08 лютого 2017 року разом із другом, який не був обізнаний із його злочинними намірами, виїхав із території України до Республіки Польща й далі — до Литовської Республіки, аби закупитися там наркотиками й психотропами.

Придбавши там майже 5 кг різноманітних пігулок та порошків із вмістом МДМА, ЛСД, амфетаміну, метамфетаміну, кокаїну та розфасувавши їх у пакети і згортки, зловмисник заховав усе це в салоні другового авто.

Увечері 17 лютого 2017 року автомобіль із захованими в салоні та технологічних порожнинах наркотичними засобами та психотропними речовинами в’їжджало в Україну через митний пост “Ягодин” Волинської митниці Державної фіскальної служби. В ході проведення поглибленого митного контролю предмети контрабанди були виявлені та вилучені правоохоронцями.

Нагадаємо, що санкціями ч.3 ст. 305 та ч.3 ст. 307 КК України за вчинені чоловіком злочини передбачене покарання до 12-ти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН 30 травня, організаторів контрабанди бурштину до Європи затримали на Львівщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34