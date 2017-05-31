Жителя Таллинна будут судить за контрабанду 5 кг психотропных веществ

"Прокуратура Волынской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в расследуемом УСБУ в области уголовном производстве о совершении 39-летним уроженцем Черкасской области, ныне - жителем г. Таллинн Эстонской Республики, незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и контрабанды особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Ранее судимый за наркопреступления мужчина 8-го февраля 2017 года вместе с другом, который не был знаком с его преступными намерениями, выехал с территории Украины в Республику Польша и далее в Литовскую Республику, чтобы закупить наркотики и психотропы.

Приобретя почти 5 кг различных таблеток и порошков с содержанием МДМА, ЛСД, амфетамина, метамфетамина, кокаина и расфасовав их в пакеты и свертки, злоумышленник спрятал все это в салоне автомобиля друга.

Вечером 17 февраля 2017 года автомобиль со спрятанными в салоне и технологических полостях наркотическими средствами и психотропными веществами въехал в Украину через таможенный пост "Ягодин" Волынской таможни Государственной фискальной службы. В ходе проведения углубленного таможенного контроля предметы контрабанды были обнаружены и изъяты правоохранителями.

Напомним, что санкциями ч.3 ст. 305 и ч.3 ст. 307 УК Украины за эти преступления предусмотрено наказание до 12-ти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН 30 мая, организаторов контрабанды янтаря в Европу задержали во Львовской области.