Мешканця Лисичанська за торгівлю наркотиками засуджено на 6 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Мешканець Лисичанська залишиться за гратами на 6 років за придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
"За результатами судового розгляду винній особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення мешканцем Лисичанська кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу).
Встановлено, що обвинувачений незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – опій ацетильований.
Як повідомляв УНН 25 квітня, СБУ на Закарпатті затримала банду наркодилерів.