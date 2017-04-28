Житель Лисичанска за торговлю наркотиками осужден на 6 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Житель Лисичанска останется за решеткой на 6 лет за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"По результатам судебного рассмотрения виновному лицу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в уголовном производстве по факту совершения жителем Лисичанска уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства).
Установлено, что обвиняемый незаконно приобрел, хранил с целью сбыта и сбывал наркотическое средство, оборот которого запрещен - опий ацетилированный.
Как сообщал УНН 25 апреля, СБУ на Закарпатье задержали банду наркодилеров.