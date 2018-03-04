Мешканців столиці просять утриматися від поїздок власним авто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Служба автомобільних доріг Київської області просить за можливості утримуватися від поїздок власним транспортом на далекі відстані під час негоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт відомства.
“Служба автомобільних доріг у Київській області звертається до всіх учасників дорожнього руху: будьте пильними за кермом, дотримуйтесь Правил дорожнього руху! По можливості утримуйтесь від поїздок власним транспортом на далекі відстані”, — вказано у повідомленні.
Також у Облавтодорі додали, що: “Проїзд дорогами загального користування державного значення на Київщині забезпечено. Станом на 23:00 підрядними організаціями на розчистці доріг області було задіяно 90 одиниць спецтехніки, чергували — 70 механізмів”.
Як повідомляв УНН, у січні кияни частіше користувалися міським електротранспортом.